Москва, 24 июля 2020, 16:22 — REGNUM Минфин РФ должен сгладить последствия отмены в РФ единого налога на вменённый доход, считает доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Кроме того, как полагает Алисенов, стоило бы скорректировать другие специальные налоговые режимы так, чтобы достичь эффективности, схожей с ЕНВД.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Алисенова, введение в РФ единого налога на вмененный доход (ЕНВД) привело к тому, что в России повысилась деловая и инвестиционная активность.
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