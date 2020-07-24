Москва, , 16:22 — REGNUM Минфин РФ должен сгладить последствия отмены в РФ единого налога на вменённый доход, считает доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«По оценке Минфина, предприятия используют режим ЕНВД для ухода от налогов либо для оптимизации за счет дробления бизнеса, дабы минимизировать платежи и получить необоснованную налоговую выгоду, — сказал Алисенов. — Поэтому Минфин предложил отменить ЕНВД, объяснив это тем, что с повышением качества налогового администрирования нужно переходить на совершенно иные системы налогообложения. Главная же задача — чтобы бизнес платил налоги не с вмененного, а с реально полученного дохода. На мой взгляд, следует ввести компенсационный механизм, который сгладил бы последствия обязательного перехода с ЕНВД на более обременительный налоговый режим».

Кроме того, как полагает Алисенов, стоило бы скорректировать другие специальные налоговые режимы так, чтобы достичь эффективности, схожей с ЕНВД.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Алисенова, введение в РФ единого налога на вмененный доход (ЕНВД) привело к тому, что в России повысилась деловая и инвестиционная активность.

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