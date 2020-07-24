Москва, 24 июля 2020, 16:18 — REGNUM Введение в РФ единого налога на вмененный доход (ЕНВД) привело к тому, что в России повысилась деловая и инвестиционная активность, считает доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о предстоящей отмене ЕНВД.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алисенов объяснил, что отмена с 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к тому, что муниципальные районы лишатся части своих доходов.
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