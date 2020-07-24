Москва, , 16:17 — REGNUM Банк России не намерен весь объём валюты в рамках сделки по продаже акций Сбербанка — нераспроданные в рамках сделки средства будут взаимозачтены с отложенными покупками валюты с 2018 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«При сохранении текущей конъюнктуры мирового рынка нефти в августе-сентябре мы планируем осуществить взаимозачёт недопроданного остатка валюты в связи со сделкой по Сбербанку с суммами всех отложенных с 2018 года покупок валюты и упреждающих продаж, которые мы проводили в марте-апреле», — заявила Набиуллина.

Сальдо этих операций в рублёвом эквиваленте составляет 185 млрд рублей.

«Этот объём иностранной валюты будет равномерно реализован в дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила в течение четвёртого квартала», — подчеркнула она.