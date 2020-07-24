Ростов-на-Дону, , 16:15 — REGNUM В Ростовской области несколько школ, детский сад и больница получат средства на закупку оборудования. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 24 июля.

Из региональной казны выделено свыше 7 млн рублей. Средства будут перечислены в муниципальные бюджеты Волгодонска, Сальского и Шолоховского районов.

Более 2 млн рублей будет потрачено на закупку оборудования для восьми школ и детсада в Шолоховском районе, около 5 млн рублей — на капремонт медицинских кабинетов для установки рентген-аппаратов в центральной больнице Сальского района. Лицей № 24 в Волгодонске получит деньги на сплит-системы.