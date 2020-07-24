Майкоп, , 16:12 — REGNUM 123,1 млн рублей на выплаты безработным гражданам выделено дополнительно Республике Адыгея. Глава республики Мурат Кумпилов поставил перед членами правительства региона задачу уделить особое внимание выполнению поручений президента РФ Владимира Путина, которые связаны с мерами поддержки граждан в период пандемии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи 24 июля.

В регионе реализуется целый комплекс мероприятий, направленный на поддержку жителей: производятся выплаты на детей разного возраста, задействован материнский капитал федерального и регионального уровней, оказывается помощь малоимущим семьям, а также семьям с детьми, где один из родителей остался без работы. С 31 марта в регионе, как и по всей стране, увеличен максимальный размер пособия по безработице с 8 тысяч до 12 130 рублей. Для реализации социальных выплат безработным гражданам в соответствии с законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» Республике Адыгея дополнительно выделено 123,1 млн рублей — такое решение принято 23 июля на заседании трехсторонней комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований с участием представителей Госдумы, Совета Федерации и правительства РФ. Дополнительные средства в виде межбюджетных трансфертов будут выделены из резервного фонда правительства РФ.

Решение о выделении ассигнований было принято при поддержке члена комиссии депутата Государственной думы от Адыгеи Владислава Резника («Единая Россия»). Также, при поддержке депутата, комиссией было одобрено выделение Республике Адыгея из резервного фонда правительства РФ дополнительных средств по целому ряду направлениям. В частности, 85,1 млн рублей регион получит на стимулирующие выплат медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, а также на снятие напряженности на рынке труда. Ещё 8,4 млн рублей будет направлено на софинансирование и компенсацию расходов региона, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями правительства РФ в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера. Также 12,3 млн рублей выделено на стимулирующие выплаты работникам организаций социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлен COVID-19. И, наконец, 165,5 млн рублей Адыгея получит на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а именно на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций. В частности, средства выделены на приведение в нормативное состояние 15,6 км улично-дорожной сети.