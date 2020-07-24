Москва, , 16:06 — REGNUM Банк России пересмотрел прогноз по платёжному балансу России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Что касается платёжного баланса, то мы прогнозируем небольшое положительное сальдо по счёту текущих операций в 2021—2022 годах на уровне 2−3 млрд долларов США. Это значительный пересмотр прогноза по сравнению с апрелем, когда предполагался переход сальдо текущих операций в отрицательную область», — заявила Набиуллина.

По её словам, такая корректировка прогноза связана с двумя факторами.

«Первое — это существенный пересмотр вверх предпосылки по ценам на нефть с 27 до 38 долларов США в 2020 году, и с 35 до 40 долларов за баррель в 2021 году. С учётом произошедшего восстановления цен на нефть под влиянием сделки ОПЕК+. Это отражается и в увеличении прогноза экспорта», — пояснила председатель Банка России.

«Второй фактор — более длительное снижение импорта услуг, которое уже произошло во втором квартале из-за сохранения закрытых границ, приостановки туристических услуг, а также переориентации на внутреннее потребление. Эти ограничения могут отчасти сохраниться и далее в текущем году», — продолжила она.