Москва, 24 июля 2020, 16:05 — REGNUM Отмена с 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к тому, что муниципальные районы лишатся части своих доходов, считает доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, и с 2021 года этого налога не станет.
Кроме того, как пояснил Алисенов, после перехода на основную систему налогообложения возникает необходимость уплаты большего числа налогов, достаточно сложных с точки зрения администрирования.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев заявил, что отмена в России единого налога на вменённый доход (ЕНВД) позволит какой-то части ИП или перейти на другой спецрежим (УСН или патент), или стать «самозанятыми».
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