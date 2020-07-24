Москва, , 16:05 — REGNUM Отмена с 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к тому, что муниципальные районы лишатся части своих доходов, считает доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, и с 2021 года этого налога не станет.

«По размеру налоговых поступлений в консолидированные бюджеты ЕНВД занимает сегодня второе место среди специальных налоговых режимов, — отметил Алисенов. — Поэтому его отмена с 2021 года приведет к возникновению выпадающих доходов муниципальных районов. Субъекты МСП столкнутся с увеличением затрат на ведение бухгалтерского и налоговых учетов. Обязательность их ведения будет обусловлена переходом на упрощенную или основную систему налогообложения. Переход на патентную систему может быть невозможным из-за того, что лимит по выручке на ней составляет 60 млн рублей, а ограничение по численности персонала — 15 человек, то есть такой режим возможен только для микробизнеса, а не для средних и крупных предприятий».

Кроме того, как пояснил Алисенов, после перехода на основную систему налогообложения возникает необходимость уплаты большего числа налогов, достаточно сложных с точки зрения администрирования.

«Поэтому отмена ЕНВД может повлечь за собой увеличение налоговой нагрузки в три раза. На фоне продолжающейся пандемии это негативно повлияет на бизнес, вплоть до его ликвидации. Для государства же это потом обернется недополучением налогов», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев заявил, что отмена в России единого налога на вменённый доход (ЕНВД) позволит какой-то части ИП или перейти на другой спецрежим (УСН или патент), или стать «самозанятыми».

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