Москва, , 15:57 — REGNUM Отложенный эффект текущей мягкой денежно-кредитной политики скомпенсирует предстояющую бюджетную консолидацию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Запланированный правительством полный возврат к параметрам бюджетного правила с 2022 года является принципиально важным не только для долгосрочной устойчивости государственных финансов, но и для стабильности долгосрочных процентных ставок в экономике и, соответственно, эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики», — заявила Набиуллина.

Нынешнее смягчение денежно-кредитной политики будет во многом оказывать влияние на динамику инфляции в следующем году, тем самым «компенсируя эффект предстоящей бюджетной консолидации», отметила она.