Москва, , 15:54 — REGNUM Меры финансовой поддержки эффективно сработали и помогли выдержать мощный негативный шок для экономики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«В этом году правительство расширило бюджетные расходы более значительно, чем это предполагает бюджетное правило, чтобы поддержать экономику, граждан в момент мощного негативного шока», — заявила Набиуллина.

«Это абсолютно оправдано, особенно на начальном этапе кризиса. В этот момент бюджетная политика способна оказать более быструю и значимую помощь экономике, чем денежно-кредитная политика, воздействие которой в полной мере проявляется только в течение трёх-шести кварталов», — отметила она.

В то же время нынешнее смягчение денежно-кредитной политики будет во многом оказывать влияние на динамику инфляции в следующем году, тем самым «компенсируя эффект предстоящей бюджетной консолидации», отметила председатель Банка России.