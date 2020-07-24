Москва, , 15:47 — REGNUM Политика Центрального банка России сделала неинтересным значение ключевой ставки для большей части экономики, полагает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Центральный банк требует от банков, чтобы они выдавали кредиты под залоги, — сказал Хазин. — И поэтому они проектные отделы даже не открывают. Зачем им это? Проблема в том, что у малого и среднего бизнеса залогов нет. Кроме того, следует учесть, что политика Центрального банка такая, что [банки] оценивают залоги в 30−50% от рыночной стоимости. В результате они фактически ставят под угрозу рейдерского захвата любую компанию, которая получает кредит. Потому что банку выгоднее делать так, чтобы компания не смогла расплатиться, и потом забрать ее залог. Банк тогда получает больше и сразу, вместо того чтобы ждать, когда клиент все заплатит. А что касается крупного бизнеса, то у него тоже проблемы. Чем крупнее банк, тем крупнее должен быть бизнес, чтобы быть защищенным от рейдерского захвата. Понятно, что если «Роснефть» возьмет кредит в Сбербанке, то Сбербанк отобрать ее имущество не сможет. А если это не «Роснефть»?».

Как полагает Хазин, такая политика Центрального банка, фактически направленная на поощрение рейдерских захватов, делает для большей части экономики неинтересным значение ставки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России снизил ключевую ставку до 4,25%.

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