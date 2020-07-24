Москва, , 15:42 — REGNUM Инфляция в России стабилизируется на уровне 4% в 2022 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Мы прогнозируем годовую инфляцию в интервале 3,5%-4% в 2021 году и её дальнейшую стабилизацию вблизи в 4% в 2022 году», — заявила Набиуллина.

При этом она подчеркнула, что регулятор ожидает инфляцию в интервале 3,7%-4,2% по итогам текущего года.

«И здесь стоит отметить два момента. Первое — повышение показателя годовой инфляции с июньского уровня в 3,2% будет вызвано в первую очередь из базы расчёта низких значений второго полугодия 2019 года, а не текущими темпами роста цен», — пояснила она.

«Второй момент — ожидаемый возврат инфляции к 4% в конце года объясняется вкладом временных проинфляционных факторов, которые реализовались в марте-апреле. Без этого временного ускорения роста цен устойчивое инфляционное давление в 2020 году, как я уже отметила, находится на пониженном уровне — ниже 4%», — продолжила Набиуллина.