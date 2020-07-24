Ижевск, , 15:41 — REGNUM В Удмуртии на подготовку к предстоящему отопительному сезону выделено 200 млн рублей, что в два раза больше объема финансирования аналогичных мероприятий в предыдущем году. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Эти средства направляются муниципальным образованиям на ремонт инженерной инфраструктуры и приобретение необходимых материалов.

В настоящее время показатель готовности региона к отопительному сезону составляет 45,6%. При этом жилой фонд готов к зиме на 55%, социальные учреждения — школы, детские сады, больницы, объекты спорта и культуры — на 35% в среднем.

Как сообщало ИА REGNUM, жители одного из многоквартирных домов в Первомайском районе Ижевска пожаловались на частое отключение тепла в зимний период. По результатам проверки выяснилось, что общая продолжительность времени, в течение которого в жилом доме не было тепла, составила 35 часов в течение месяца. При этом согласно законодательству, в течение месяца допустимая время без отопления не должно превышать 24 часа.

В итоге в апреле текущего года ПАО «Т Плюс» было привлечено к административной ответственности по статье 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами»). Компании назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

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