Москва, , 15:43 — REGNUM В первом полугодии 2020 года в России стало на 228 автодилеров меньше. Об этом 24 июля сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

На начало июля текущего года в стране было зарегистрировано 3152 официальных дилерских автоцентра по продаже легковых машин, в то время как в январе нынешнего года насчитывалось 3370 автоцентров.

В течение нынешнего года с авторынка РФ ушли такие компании как Hawtai (-38 автоцентров) и марка Ravon (-50 автоцентров).

Также численно сократились дилерские центры марки Lifan (-13 автоцентров). Кроме того, некоторые дилерские автоцентры перешли в разряд сервисных.

Рост дилерцентров в РФ заметен среди китайских автопроизводителей. Так у Сhangan прибавилось 26 дилеров и закрылось 9, у FAW открылось 12 автоцентров и закрылось 3, а Haval добавил к своей дилерской сети еще 9 точек сбыта авто.

Напомним, в начале июля в компания Renault в Воронеже открыла новый дилерский центр «Ринг Сервис».

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