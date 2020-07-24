Москва, , 15:35 — REGNUM Реальный экономический рост в 2021 году останется в России всё ещё ниже потенциального. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«При том, что в 2021 году прогнозируется заметный восстановительный рост, экономическая активность всё ещё будет находиться ниже 2019 года и ниже потенциала», — заявила Набиуллина.

«Это значит, что сдерживающее влияние совокупного спроса на динамику потребительских цен в следующем году всё ещё не будет исчерпанным», — указала она.

Пониженные текущие месячные темпы роста цен сохранятся до конца года.

«Возвращение инфляции к 4% будет происходить постепенно с учётом того, что восстановление спроса, в том числе под влиянием смягчения денежно-кредитной политики, требует времени», — подчеркнула Набиуллина.