Москва, , 15:28 — REGNUM В подавляющем большинстве российских банков нет отделов, которые занимались бы проектным финансированием, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Банк России понизил ключевую ставку до 4,25%.

«Для того, чтобы представлять себе, что правильно или неправильно, надо иметь некоторую модель экономики. Мы имеем некую модель, мы видим в ней экономический спад, опускаем ставку для того, чтобы стимулировать экономику, — объяснил Хазин. — Но проблема в том, что сегодня в РФ основные проблемы у малого и среднего бизнеса. Малому и среднему бизнесу ставка неинтересна, так как у подавляющего большинства российских банков, за исключением крупнейших, вообще нет отделов, которые бы занимались изучением проектов. То есть проектным финансированием».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до нового исторического минимума в 4,25%.