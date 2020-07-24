Ростов-на-Дону, , 15:26 — REGNUM В Ростове-на-Дону обманутые дольщики получат долгожданные ключи от квартир в одном из домов жилого комплекса «Европейский». Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 24 июля.

Так, строительная организация планируется сдать объект на улице 2-й Володарской в четвёртом квартале 2020 года. Возведение многоквартирного дома было приостановлено в 2016 году. Спустя три года работы возобновила компания «СпецСтройМонтаж».

Всего до конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию шесть долгостроев. При этом власти сдвинули срок решения проблемы обманутых дольщиков. Так, сообщается о том, что «до конца апреля 2023 года на Дону должны быть восстановлены права 1 тыс. 35 пострадавших участников долевого строительства». Ранее чиновники обещали ликвидировать список жертв строительных пирамид до конца 2021 года.

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