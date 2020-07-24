Вашингтон, , 15:40 — REGNUM Компания Tesla создаст новое автопредприятие, которое станет настоящим «экологическим раем». Об этом заявил Илон Маск на пресс-конференции, посвященной квартальному отчету автопредприятия.

Он отметил, что завод по производству электрокаров расположится в американском городе Остин, штат Техас. Здесь будет набережная из досок, пешеходные и велосипедные дорожки.

По словам Маска на территории завода будут: «Птицы на деревьях, бабочки, рыбы в ручьях».

Стоит отметить, что завод будет открыта для посетителей.

Строительство предприятия началось в конце прошлой недели. Площадь техасской фабрики Tesla составит 850 гектаров. Для строительства экологически чистого завода местные власти предоставили налоговые льготы размером в десятки миллионов долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что лично убедил Маска построить новый автозавод Tesla в Техасе.

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