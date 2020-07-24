Москва, , 15:23 — REGNUM Центральный банк России не изменил своих ожиданий по динамике ВВП России в 2020 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Мы существенно не изменили годовой прогноз динамики ВВП, учитывая действие двух разнонаправленных факторов: с одной стороны, это более глубокое падение деловой активности, внутреннего и внешнего спроса во втором квартале», — заявила Набиуллина.

«Оно связано с более продолжительным действием ограничений в России и других странах, чем мы ожидали в апреле. Мы оцениваем снижение во втором квартале в 9−10%», — указала она.

С другой стороны, произошло существенное расширение по сравнению с апрелем бюджетных и иных мер поддержки экономики, что частично компенсирует снижение доходов и поддерживает потребление.

«В текущем прогнозе мы учли, что бюджетный стимул в этом году возрос почти в два раза по сравнению с теми мерами, что были приняты на момент апрельский прогнозных расчётов», — добавила Набиуллина.

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