Самара, , 16:13 — REGNUM Трассы в сторону Приволжья планируют полностью отремонтировать в рамках национального проекта в Самарской области. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, автодороги «Самара-Волгоград» — Осинки — Безенчук и Осинки-Приволжье приведут в нормативное состояние в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Отмечается, в 2018—2019 годах капитально отремонтировали участок трассы Самара-Волгоград-Осинки-Безенчук от автотрассы Самара-Волгоград до кольца в районе села Осинки длиной 8 км. Кроме этого был отремонтирован и участок автотрассы Осинки-Приволжье от поворота в населенный пункт Хворостянка до поворота в населенный пункт Студенцы длиной 6,1 км.

Сообщается, что в текущем году отремонтируют еще два участка трассы Осинки-Приволжье общей длиной 21,9 км. А в 2021 году планируют отремонтировать еще 17 км этой дороги до поворота на поселок Ильмень. То есть, общая длина отремонтированной дороги составит 53 км.

По словам чиновников, в текущем году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется ремонт 243,4 км автотрасс. Из них 183,6 км региональных автодорог, 43,4 км сети дорог в Самаре и 16,3 км дорог в Тольятти.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Рязанью появился первый в регионе проекционный пешеходный переход