Чебоксары, 24 июля 2020, 15:20 — REGNUM
Дмитрий Краснов, полуфиналист от Приволжского федерального округа конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — назначен заместителем председателя Кабинета Министров — министром экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.
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Дмитрий Краснов родился в 1980 году в городе Чебоксары. Окончил Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова по специальности «Мировая экономика», а также с отличием магистратуру по специальности «Государственное и муниципальное управление» Чебоксарского кооперативного института — «Российского университета кооперации».
Более 20 лет проработал в страховой отрасли. Свою карьеру начал еще студентом с должности специалиста в чувашском филиале одной из федеральных страховых компаний. После получения диплома Дмитрия Краснова пригласили работать в головном офисе этой компании в Москве, куда он переехал и жил до последнего времени. За годы в Москве он поработал на различных должностях в ряде страховых компаний. Вскоре стал руководителем и собственником страховой компании, которую в дальнейшем продал новым инвесторам и вышел из бизнеса. В 2018 году с отличием закончил программу Executive MBA Московской школы управления «СКОЛКОВО».
В должности министра экономического развития, по словам Дмитрия Краснова, он в первую очередь займется реализацией принятой комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2025 года. Запланированный объём финансирования на ее реализацию составляет 263 млрд рублей. Как отмечает министр, у республики появилась уникальная возможность использовать этот шанс для изменения негативного тренда отстающего региона. Тем более в Чувашии имеется очень хороший потенциал для развития. Свыше 300 инвестиционных проектов уже включены в комплексную программу, особое место занимают проекты развития промышленных предприятий.
Он также подчеркнул, что в любом деле кадры решают многое. А когда речь идет о государственной службе, требования и ответственность за правильный подбор команды возрастает кратно. Ведь государственная служба — это прежде всего ответственность перед людьми, чьим интересам ты служишь. Дмитрию Краснову еще предстоит познакомиться со своей командой на новом месте. Он уверен, что в ней очень много настоящих профессионалов и ответственных сотрудников, небезразличных к судьбе Чувашии.
Дмитрий Краснов дважды становился полуфиналистом конкурса «Лидеры России» — в 2019 и 2020 году. В прошлом сезоне в рамках задания «Сердце Лидера» конкурса «Лидеры России» он совместно с товарищем, полуфиналистом конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Ильей Полуяхтовым запустил социальный проект для детей с ментальными особенностями «ТЫ не один». Этот проект реализуется и сегодня на базе старейшего в стране учреждения детской психиатрии — Центра психического здоровья детей и подростков им Г. Е. Сухаревой. Цель проекта — помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, посмотреть на мир с другой стороны. С помощью образовательных мастер-классов детям, проходящим реабилитацию в лечебном учреждении, помогают найти увлечение по душе, которое может стать их будущей профессией. В планах авторов проекта «ТЫ не один» — масштабировать его в другие регионы и учреждения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за два года проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 190 «Лидеров России».