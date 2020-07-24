Чебоксары, , 15:20 — REGNUM

Дмитрий Краснов, полуфиналист от Приволжского федерального округа конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — назначен заместителем председателя Кабинета Министров — министром экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

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Дмитрий Краснов родился в 1980 году в городе Чебоксары. Окончил Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова по специальности «Мировая экономика», а также с отличием магистратуру по специальности «Государственное и муниципальное управление» Чебоксарского кооперативного института — «Российского университета кооперации».

Более 20 лет проработал в страховой отрасли. Свою карьеру начал еще студентом с должности специалиста в чувашском филиале одной из федеральных страховых компаний. После получения диплома Дмитрия Краснова пригласили работать в головном офисе этой компании в Москве, куда он переехал и жил до последнего времени. За годы в Москве он поработал на различных должностях в ряде страховых компаний. Вскоре стал руководителем и собственником страховой компании, которую в дальнейшем продал новым инвесторам и вышел из бизнеса. В 2018 году с отличием закончил программу Executive MBA Московской школы управления «СКОЛКОВО».

В должности министра экономического развития, по словам Дмитрия Краснова, он в первую очередь займется реализацией принятой комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2025 года. Запланированный объём финансирования на ее реализацию составляет 263 млрд рублей. Как отмечает министр, у республики появилась уникальная возможность использовать этот шанс для изменения негативного тренда отстающего региона. Тем более в Чувашии имеется очень хороший потенциал для развития. Свыше 300 инвестиционных проектов уже включены в комплексную программу, особое место занимают проекты развития промышленных предприятий.

«Помимо реализации задач принятой программы буду особое внимание уделять созданию благоприятной среды для развития и поддержи предпринимательства, выстраиванию понятных и прозрачных отношений власти с бизнесом. Хочется реализовать идею создания полноценной экосистемы инновационного развития с участием крупного бизнеса, власти, научно-образовательных учреждений, инновационной среды (лабораторий, инкубаторов, акселераторов и т.п.), стартапов, венчурного финансирования. Также вижу хорошую перспективу и возможность диверсификации структуры экономики республики в направлении создания цифровизированной системы опережающего технологического развития промышленности и ее инфраструктуры. А это креативная среда технологических предпринимателей, инфраструктура для взаимодействия на основе цифровых платформ, раскрытие промышленности и доступ к основным средствам производства для повышения частной предпринимательской инициативы. В общем, будем использовать все имеющиеся ресурсы и идеи для эффективной реализации поставленных задач. Цель у команды правительства одна — повышение качества жизни жителей Чувашии», — сообщил о своих планах Дмитрий Краснов.

Он также подчеркнул, что в любом деле кадры решают многое. А когда речь идет о государственной службе, требования и ответственность за правильный подбор команды возрастает кратно. Ведь государственная служба — это прежде всего ответственность перед людьми, чьим интересам ты служишь. Дмитрию Краснову еще предстоит познакомиться со своей командой на новом месте. Он уверен, что в ней очень много настоящих профессионалов и ответственных сотрудников, небезразличных к судьбе Чувашии.

«Убежден, что мы сработаемся и все вместе сможем быть эффективными в достижении поставленных целей. Конечная цель — улучшение качества жизни в нашей родной Чувашии. Потребность в кадрах, безусловно, есть. После знакомства с сотрудниками министерства, оценкой их эффективности и качества работы, сделаем соответствующие выводы о необходимости усиления или пополнения команды. Однозначно самое пристальное внимание будем обращать на участников очных этапов конкурса «Лидеры России», а также победителей республиканского конкурса «Управленческая команда». Хочу отдельно отметить, что уже сейчас глава Чувашии Олег Николаев утвердил новый порядок формирования и использования резерва управленческих кадров Чувашской Республики. Теперь резерв будет формироваться прежде всего из числа финалистов и полуфиналистов всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», а также из финалистов республиканского конкурса «Управленческая команда». Поэтому тем, кто хочет посвятить себя государственной службе, хочу сказать: будьте инициативнее и смелее, заявляйтесь и участвуйте в этих конкурсах. Если вы сможете показать хорошие результаты, вы как минимум попадете в кадровый резерв управленческих кадров республики. В Чувашии этот механизм уже реально работает», — поделился Дмитрий Краснов.

Дмитрий Краснов дважды становился полуфиналистом конкурса «Лидеры России» — в 2019 и 2020 году. В прошлом сезоне в рамках задания «Сердце Лидера» конкурса «Лидеры России» он совместно с товарищем, полуфиналистом конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Ильей Полуяхтовым запустил социальный проект для детей с ментальными особенностями «ТЫ не один». Этот проект реализуется и сегодня на базе старейшего в стране учреждения детской психиатрии — Центра психического здоровья детей и подростков им Г. Е. Сухаревой. Цель проекта — помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, посмотреть на мир с другой стороны. С помощью образовательных мастер-классов детям, проходящим реабилитацию в лечебном учреждении, помогают найти увлечение по душе, которое может стать их будущей профессией. В планах авторов проекта «ТЫ не один» — масштабировать его в другие регионы и учреждения.

«Участие в конкурсе «Лидеры России» стало отличным стимулом и моим персональным вызовом. Я получил непередаваемый опыт живой конкуренции с тысячами молодых, перспективных и интересных участников. Очные этапы этого конкурса особенно заряжают. Когда ты находишься на одной волне, в одной среде с очень амбициозными, стремящимися и самое главное — небезразличными к стране людьми, ты не можешь не поддаться этой энергетике и предъявляешь к себе самые высокие требования. Причем не только на время конкурса, но и впоследствии в своей основной деятельности. Именно участие в этом конкурсе и общение с другими участниками, прежде всего от Чувашии, повлияло на мое решение не только посвятить себя государственной службе, но и вернуться на свою любимую малую родину», — отметил полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Дмитрий Краснов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за два года проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 190 «Лидеров России».