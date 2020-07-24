Сеул, , 15:20 — REGNUM Южнокорейская компания Korean Air возобновит полёты в китайский Тяньцзинь. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции рейс Инчхон — Тяньцзинь будет выполняться раз в неделю с 28 июля.

Известно, что в настоящее время южнокорейская компания выполняет полёты в Шэньян и Гуанчжоу.

В настоящее время в Китае выявлено более 85,9 тыс, случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 4,6 тыс. человек.

Напомним, что с 1 июня южнокорейская авиакомпания возобновила перевозки по 19 международным маршрутам в Вашингтон, Сиэтл, Торонто, Амстердам, Франкфурт, Ванкувер, Пекин и другие.