Москва, , 15:17 — REGNUM После усиления в марте и апреле, инфляционное снижение в экономике России вновь стало снижаться. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«В июне — первой половине июля по мере смягчения режима самоизоляции происходило оживление экономических процессов в России. Восстанавливались энергопотребление, потребительский, инвестиционный спрос, расширялось строительство и выпуск потребительских товаров, замедлились годовые темпы снижения грузооборота транспорта, промышленного производства», — заявил Набиуллина.

«В то же время настроения бизнеса и населения хотя и улучшались, но в целом оставались осторожными, учитывая сохранение высокой неопределённости относительно дальнейшего развития ситуации», — указала она.

В июне текущие месячные темпы роста потребительских цен заметно отличались по разным группам товаров и услуг из-за неоднородности баланса спроса и предложения на отдельных рынках.

«После усиления в марте-апреле общее инфляционное давление снижается, что отражается устойчивым показателем инфляции, очищенным от влияния разовых факторов», — отметила она.