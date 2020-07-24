Москва, , 15:15 — REGNUM В связи с отменой ЕНВД с 2021 года возникает налоговое неравновесие для налогоплательщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июля заявил доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

«Индивидуальные предприниматели вправе вместо ЕНВД перейти или на уплату патента или перейти в категорию «самозанятых», а также могут выбрать другой спецрежим — упрощенную систему налогообложения или вообще перейти на общий режим налогообложения. Однако в отношении организаций такого разнообразия в налоговом законодательстве нет: или упрощенная система налогообложения, или общий режим с достаточно высокой налоговой нагрузкой. То есть при отмене ЕНВД государство не предусмотрело никакой альтернативы по применяемым налоговым режимам для организаций», — сказал он.

Между тем, как пояснил Ахмадеев, действующее количество налогоплательщиков, применяющих спецрежим, со стороны только организаций составило свыше 223 тысяч, а количество ИП — в восемь раз больше, что свидетельствует о популярности данного режима налогообложения.

«При этом на 1 января 2020 года общее количество предпринимателей, которые зарегистрировались в качестве ИП, по данным ФНС России, составило 3 904 641. Следовательно, почти 50% ИП в стране применяют в 2020 году спецрежим в виде ЕНВД», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет.