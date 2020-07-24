Ростов-на-Дону, , 15:08 — REGNUM В Ростовской области труженики села 10 млн тонн зерна, однако уборочная страда ещё продолжается. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев 24 июля.

«Донские хлеборобы намолотили уже 10 млн тонн зерна. Хорошая цифра, по валовому сбору ранних зерновых мы уже лидируем на юге России. И это пока не предел. Уборка не завершена, осталось обработать еще чуть более 12% площадей. Так что ждём окончательных добрых цифр», — отметил глава региона.

Что касается урожайности, то этот показатель составляет 34,3 центнера с гектара.

ИА REGNUM ранее сообщало, что аграрии Ростовской области могут собрать 11 млн тонн зерна. Об этом ранее на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко в Москве сообщил глава региона.

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