Липецк, , 14:57 — REGNUM Достижения липецких аграриев позволили занять экспорту продукции АПК Липецкой области второе место после черной металлургии. Регион перевыполнил поставленную задачу по удвоению объемов экспорта агропромышленной продукции в 2019 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Значительную роль в этом сыграла благоприятная рыночная конъюнктура 2019 года, но предварительные итоги первого полугодия 2020-го позволяют говорить об уже сложившей выверенной стратегии развития экспортного потенциала региона. Эта работа — в числе приоритетных направлений деятельности областной власти, подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня — пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью. У региона огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами. Уверен, что в этом году они подтвердят и превзойдут свои высокие достижения», — отметил Игорь Артамонов.

Действовавшие на фоне пандемии коронавируса ограничения не стали препятствием для наращивания экспорта продукции липецкого АПК. По предварительной оценке, его объем в первом полугодии 2020 года составит свыше 800 тысяч тонн продукции на общую сумму 237,3 миллиона долларов — на 45% больше аналогичного периода 2019 года. Продукция экспортировалась более чем в 50 стран мира, структура экспорта сместилась от зерновых в сторону пищевой и перерабатывающей продукции.

Поставки за рубеж зерновых культур — пшеницы, кукурузы и ячменя, — традиционно занимавшие основную долю экспорта продукции региона, в связи с введенными экспортными ограничениями в первом полугодии существенно снизились. Однако имеющиеся перспективы на урожай 2020 года при условии благоприятного развития ситуации позволят отправить на экспорт не менее 500 тысяч тонн зерновых.

За шесть месяцев 2020 года более чем в два раза увеличился объем экспорта готовой пищевой продукции с высокой добавленной стоимостью. По предварительной оценке, он составил 85,5 миллиона долларов. Основная экспортируемая продукция — детское питание, пиво, воды и овощные консервы.

В 2020 году после длительного перерыва вернулся на мировой рынок липецкий сахар. Только за первое полугодие на экспорт отправлено сахара на рекордные 39 миллионов долларов. Липецкая область занимает второе место по объемам производства сахара в России, поэтому, учитывая возможности регионального свеклосахарного производства и достаточно широкий ассортимент прямой и сопутствующей экспортной продукции, это направление экспорта имеет множество перспектив и точек роста.