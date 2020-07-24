Казань, , 14:48 — REGNUM Снижение деловой активности в условиях пандемии, волатильность на нефтяном и валютном рынках оказали негативное влияние на работу предприятий Татарии. Об этом заявил глава региона Рустам Минниханов на совещании по итогам исполнения консолидированного бюджета Республики Татарстан за 1 полугодие 2020 года и задачам на 2020 год.

За 1 полугодие объем ВРП составил 98,7% к аналогичному периоду прошлого года, индекс промышленного производства — 98,9%, объем строительных работ — 99,7%; оборот розничной торговли — 91,6%.

Главное — существенно сократились поступления в бюджет, заявил Рустам Минниханов. Так, объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета составил 105, млрд рублей; со снижением к прошлому году на 23%. Наиболее значительное снижение по налогу на прибыль — более чем вдвое, или на 25,2 млрд рублей.

«В этих условиях необходимо использовать все возможные резервы. По доходам — это, прежде всего, налоговая задолженность. На 1 июля 2020 года она составила 9,5 млрд рублей», — отметил Минниханов.

Рустам Минниханов отметил, что в расходной части бюджета нужно продолжать оптимизационные мероприятия, которые проводятся с начала года по отсрочке и приостановлению ряда расходов, обеспечить жёсткую финансовую дисциплину и эффективную реализацию республиканских программ, включая программу капитальных вложений и дорожных работ.

Основная задача — продолжать абсолютное исполнение первоочередных и социальных обязательств. Также требуют финансового обеспечения задачи, стоящие перед руководством республики в рамках национальных проектов. Рустам Минниханов заявил, что на эти цели в 2020 году предусмотрено 26,9 млрд рублей, из них 8,4 млрд рублей — из бюджета республики.

Глава региона также напомнил, что на этой неделе президентом страны Владимиром Путиным был принят новый Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В соответствии с этим документом до 30 октября правительством РФбудут скорректированы показатели национальных проектов.

«Отраслевым министерствам необходимо оперативно проработать на федеральном уровне вопрос корректировки показателей и финансирования мероприятий нацпроектов для Республики Татарстан на 2020 и последующие годы», — отметил Минниханов.

Как сообщалоИА REGNUM ранее, глава Тататрии активизировать совместную работу финансовых и налоговых органов, отраслевых министерств, муниципалитетов и предприятий, а также принять все меры по мобилизации доходов в бюджет в запланированных объемах.

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