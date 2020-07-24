Руководители Калуги обсудили благоустройство придомовых территорий

Калуга, 24 июля 2020, 14:47 — REGNUM Сегодня, 24 июля, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов встретились с жителями дома № 92б по улице Кирова. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, речь на встрече шла о благоустройстве прилегающей территории.
Дмитрий Денисов пообещал жителям, что аварийный дом будет снесён в ближайшие полтора месяца. Обсуждались на встрече и планы по дальнейшему благоустройству территории. Жители предложили обустроить на месте подлежащего сносу дома детскую площадку и зону отдыха, звучали предложения и о создании дополнительных парковочных мест. По словам Дмитрия Денисова, работы по благоустройству территории будут включены в планы Городской управы, при разработке проекта мнение жителей будет максимально учтено.
Также Александр Иванов и Дмитрий Денисов обсудили вопрос благоустройства дворовой территории домов № 93 и № 95 по улице Дзержинского.
Временно исполняющий полномочия городского головы предложение поддержал, проект будет реализован в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Александр Иванов также предложил при расширении парковочного пространства использовать механизм инициативного бюджетирования — в прошлом году подобный проект был успешно реализован во дворе дома № 40 по улице Энгельса.