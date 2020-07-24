Калуга, , 14:47 — REGNUM Сегодня, 24 июля, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов встретились с жителями дома № 92б по улице Кирова. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, речь на встрече шла о благоустройстве прилегающей территории.

Руководители Калуги обсудили благоустройство придомовых территорий Пресс-служба Городской думы Калуги

«В доме № 92б был проведён капитальный ремонт, жители высаживают цветы, озеленяют прилегающую территорию и планируют принять участие в конкурсе «Дом образцового содержания», — рассказал Александр Иванов. — В то же время их очень беспокоит расположенный по соседству дом № 91 по улице Дзержинского. Расселённый и подлежащий сносу дом, к тому же окружённый зарослями кустов и бурьяна, стал точкой притяжения для антисоциальных элементов».

Дмитрий Денисов пообещал жителям, что аварийный дом будет снесён в ближайшие полтора месяца. Обсуждались на встрече и планы по дальнейшему благоустройству территории. Жители предложили обустроить на месте подлежащего сносу дома детскую площадку и зону отдыха, звучали предложения и о создании дополнительных парковочных мест. По словам Дмитрия Денисова, работы по благоустройству территории будут включены в планы Городской управы, при разработке проекта мнение жителей будет максимально учтено.

«При создании общественного пространства обязательно следует предусмотреть наружное освещение, а возможно ограждение и системы видеонаблюдения, дабы новая детская площадка и сквер не превратились в место отдыха пьяных компаний», — подчеркнул Александр Иванов.

Также Александр Иванов и Дмитрий Денисов обсудили вопрос благоустройства дворовой территории домов № 93 и № 95 по улице Дзержинского.

«Во дворе есть возможность для расширения парковки, а также для создания детской площадки и зоны отдыха, наподобие расположенных в сквере имени Кирова, — отметил глава городского самоуправления. — Проект благоустройства данной территории принимал участие в рейтинговом голосовании, фактически, это один из немногих дворов в центральной части города, размеры которого позволяют создать полноценную зону отдыха».

Временно исполняющий полномочия городского головы предложение поддержал, проект будет реализован в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Александр Иванов также предложил при расширении парковочного пространства использовать механизм инициативного бюджетирования — в прошлом году подобный проект был успешно реализован во дворе дома № 40 по улице Энгельса.