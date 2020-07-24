Москва, , 14:36 — REGNUM Отмена в России единого налога на вменённый доход (ЕНВД) позволит какой-то части ИП или перейти на другой спецрежим (УСН или патент), или стать «самозанятыми». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июля заявил доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев, комментируя слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что из-за ЕНВД предприниматели «недоплачивают в региональные бюджеты местные».

«Это не совсем корректно, поскольку изначально при введении в 1998 году ЕНВД преследовалась иная цель — вывести розничную торговлю (прежде всего рынки) из «теневого» сектора с уплатой фиксированной суммы единого налога, поскольку до этого, в 1990-е, налоговый контроль в розничной торговле не приносил ожидаемого результата в бюджет страны, — сказал Ахмадеев. — Отмена ЕНВД всего лишь позволит какой-то части ИП выбрать для себя перейти на другой спец режим (УСН или патент) или стать «самозанятыми». В отношении организаций вариантов действующим налоговым законодательством не предусмотрено. Или организациям придется перейти на УСН, что, скорее всего, произойдет, или переквалифицироваться юридически в ИП, поскольку, с точки зрения налоговой нагрузки, данный аспект наиболее им предпочтителен».

В этом случае, как пояснил Ахмадеев, можно говорить о принудительном расширении государством использования механизма деятельности ИП в стране, поскольку физически количество ежегодно зарегистрированных ИП в экономике, начиная с 2015 года, только снижается.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ахмадеев рассказал, что введение в России ЕНВД позволило вывести из «теневого» сектора экономики значительную часть налогоплательщиков.

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