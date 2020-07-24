Стокгольм, , 14:43 — REGNUM Вследствие пандемии коронавирусной инфекции и ее экономических последствий в Швеции увеличивается число граждан, которые ищут помощи в страховых кассах. Количество соискателей на выплаты по безработице растет вместе с безработицей. По прогнозам аналитиков страховых фондов, экономическая ситуация этой осенью в стране может превзойти даже самые алармистские прогнозы. Об этом 24 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

По данным журналистов, в июне этого года, членами страховых касс стали на 60% больше работников, чем за аналогичный месяц 2019 года. Причина такого беспокойство занятых граждан понятна, — многие боятся потерять работу и остаться без средств существования в условиях сужающегося рынка. Всего за первое полугодие 2020 года к фондам страхования присоединились боле 250 000 тысяч граждан. Таким образом, общее количество членов объединений достигло 3,9 миллионов человек по всей Швеции.

Поскольку в стране постепенно увеличивается безработица, которая в настоящее время преодолела психологическую отметку в 500 000 безработных, число людей, которым выплачиваются пособия по безработице, также увеличилось. В июне этого года более 142 000 человек получили пособие от страховых касс по сравнению с 90 000 человек за аналогичный период 2019 года.