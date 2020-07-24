Москва, , 14:38 — REGNUM Самой доходной моделью А-сегмента на авторынке России по итогам января — мая 2020 года стал городской автомобиль Kia Picanto. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В общей сложности за пять месяцев автодилеры выручили за Kia Picanto 505 млн рублей. Эту сумму продавцы авто выручили за 628 единиц таких моделей.

Вторым по обороту с продаж стал автомобиль Ravon R2. Дилерам удалось реализовать эту модель в количестве 124 экземпляров на общую сумму в 60,6 млн рублей. На третьем месте по доходности в модельном рейтинге разместился Smart Fortwo (32 ед.; 38,2 млн рублей).

Всего на покупку машин А-сегмента жители России за первые пять месяцев 2020 года потратили 641,2 млн рублей. За отчетный период на российском авторынке было реализовано 816 машин А-класса. Этот показатель на 64% меньше по сравнению с прошлогодним.

Напомним, самым популярным автомобилем А-сегмента на вторичном авторынке России в мае стал Daewoo Matiz.

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