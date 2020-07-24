Казань, , 14:30 — REGNUM Сегодня необходимо активизировать совместную работу финансовых и налоговых органов, отраслевых министерств, муниципалитетов и предприятий, а также принять все меры по мобилизации доходов в бюджет в запланированных объемах. Об этом заявил глава Тататрии Рустам Минниханов на совещании по итогам исполнения консолидированного бюджета Республики Татарстан за 1 полугодие 2020 года и задачам на 2020 год.

По его словам, важно продолжать координировать работу всех ведомств для безусловного взыскания задолженности в бюджет. В работу с должниками должны включиться все государственные и муниципальные органы, территориальные подразделения федеральных служб, предприятия.

Так, службе судебных приставов нужно активизировать работу с гражданами, продолжать совместные рейды с ГИБДД, кроме того, следует продолжить информировать население о налоговой задолженности в отделениях миграционной службы, ГИБДД, почты, МФЦ, БТИ и других учреждений.

Налоговой службе совместно с правоохранительными органами и прокуратурой необходимо активизировать работу по поиску собственников предприятий-банкротов и взыскания с них долгов. Было отмечено также, что за 5 месяцев текущего года более 30% предприятий сработали с убытком.

Рустам Минниханов обратил внимание на сниженей платежей по земельному налогу в 26 районах республики и рост задолженности по арендным платежам за муниципальные земли и имущество в 22 муниципалитетах.

Он выразил уверенность, что коллективы финансовых, казначейских и налоговых органов будут трудиться с полной отдачей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 6 месяцев 2020 года в консолидированный бюджет Татарии поступило налоговых и неналоговых доходов 105,2 млрд рублей, что меньше аналогичного уровня прошлого года на 31,6 млрд рублей, или на 23%. В бюджет республики поступило налоговых и неналоговых доходов 84,7 млрд рублей, что меньше аналогичного уровня прошлого года на 30 млрд рублей (или на 26%). Основным фактором снижения доходов бюджета республики является резкое снижение поступлений по налогу на прибыль — более чем в два раза. За 6 месяцев он поступил в объеме 24,7 млрд рублей, со снижением на 25,2 млрд рублей.

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