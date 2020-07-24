Гуанчжоу, Китай, , 14:31 — REGNUM Южнокорейская компания LG Display начала массовое производство OLED-панелей на заводе в китайском городе Гуанчжоу. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, праздничная церемония запуска завода, производственная мощность которого оценивается в 60 тыс. панелей в год, состоялась 23 июля.

Известно, что вместе заводом в южнокорейском Пхаджу, общий объём производства OLED-панелей составляет 130 тыс. шт. в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году южнокорейские компании Samsung Electronics и LG Electronics заняли лидирующие позиции в рейтинге американского агентства J.D. Power по уровню удовлетворенности потребителей бытовой техники.

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