Гуанчжоу, Китай, 24 июля 2020, 14:31 — REGNUM Южнокорейская компания LG Display начала массовое производство OLED-панелей на заводе в китайском городе Гуанчжоу. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.
По их словам, праздничная церемония запуска завода, производственная мощность которого оценивается в 60 тыс. панелей в год, состоялась 23 июля.
Известно, что вместе заводом в южнокорейском Пхаджу, общий объём производства OLED-панелей составляет 130 тыс. шт. в месяц.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году южнокорейские компании Samsung Electronics и LG Electronics заняли лидирующие позиции в рейтинге американского агентства J.D. Power по уровню удовлетворенности потребителей бытовой техники.
Читайте также: Samsung и LG стали лидерами рейтинга качества бытовой электроники в США