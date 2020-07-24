Брянск, , 14:25 — REGNUM Свыше 12 млрд рублей перечислила в федеральный бюджет Брянская таможня за шесть месяцев 2020 года. Внешнеторговый оборот оценивается почти в 900 млн долларов США, сообщили 24 июля в пресс-службе ведомства.

В первом полугодии оформлено уже 28 тысяч деклараций на товары, более 20 тысяч из них прошли автоматическую регистрацию. По словам начальника таможни Игоря Ерошина, в связи с переводом документации в центры электронного декларирования количество деклараций по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилось. В федеральный бюджет поступило свыше 12 млрд рублей. В целом внешнеторговый оборот составил 888,9 миллионов долларов США, на импортную составляющую приходится 80,7%. Дополнительно начислено таможенных платежей, пеней и штрафов на сумму более 70 млн рублей — это результат 48 таможенных проверок.

На российско-белорусском участке границы осмотрено 2130 транспортных средств. Выявлено 109 нарушителей, которые перевозили 1160 тонн товаров: от сельскохозяйственного оборудования, удобрений и подарочных коробок для пылесосов до продуктов питания и посевного материала.