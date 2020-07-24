Москва, 24 июля 2020, 14:20 — REGNUM Введение в России единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для субъектов малого предпринимательства, особенно в конце XX века, позволило вывести из «теневого» сектора экономики значительную часть налогоплательщиков, а налоговая служба смогла сэкономить на налоговом администрировании в части задействованного штатного ресурса, особенно по географически удаленным областям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июля заявил доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев, комментируя обещание премьер-министра РФ Михаила Мишустина отменить ЕНВД с 2021 года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ахмадеев объяснил, что, несмотря на то, что крупный бизнес в РФ по закону не имел возможности использовать режим единого налога на вмененный доход (ЕНВД), он по факту всё равно использовал его.
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