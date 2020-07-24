Москва, , 14:20 — REGNUM Введение в России единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для субъектов малого предпринимательства, особенно в конце XX века, позволило вывести из «теневого» сектора экономики значительную часть налогоплательщиков, а налоговая служба смогла сэкономить на налоговом администрировании в части задействованного штатного ресурса, особенно по географически удаленным областям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июля заявил доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев, комментируя обещание премьер-министра РФ Михаила Мишустина отменить ЕНВД с 2021 года.

«Впервые единый налог на вмененный доход был введен в нашей стране федеральным законом РФ от 31.07.98 г. №148-ФЗ «О едином налоге на вмененный доход». И это не случайно, поскольку данный режим практически взят за основу из французской налоговой системы с применением условно-расчетного налогообложения, предусматривающего более простые правила исчисления и уплаты налогов, — сказал Ахмадеев. — В российской налоговой практике режим ЕНВД в основном применялся в отношении розничной торговли и транспортных перевозок, поскольку облегчал налоговый контроль для территориальных инспекций над налогоплательщиками, которые уплачивали налог не исходя из полученной выручки, а от установленного размера потенциальной суммы налога в НК РФ по видам деятельности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ахмадеев объяснил, что, несмотря на то, что крупный бизнес в РФ по закону не имел возможности использовать режим единого налога на вмененный доход (ЕНВД), он по факту всё равно использовал его.

Читайте ранее в этом сюжете: Бизнес в РФ уже давно понял, что ЕНВД в конце концов отменят – экономист