Москва, , 14:14 — REGNUM Несмотря на то, что крупный бизнес в РФ по закону не имел возможности использовать режим единого налога на вмененный доход (ЕНВД), он по факту всё равно использовал его, считает доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Об этом он заявил 23 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещание премьер-министра РФ Михаила Мишустина отменить ЕНВД с 2021 года.

«Дискуссии между теми, кто поддерживает позицию налогоплательщиков, а также со стороны государства в отношении продления или отмены спец режима в виде ЕНВД, ведутся на протяжении последних 10 лет! — отметил Ахмадеев. — Причем юридически отмена данного режима была установлена еще положениями ФЗ-97 от 29.06.2012 г. , позднее вносились изменения, которые отодвигали рамки отмены по ЕНВД, и в итоге договорились о последней дате налогового периода 31.12.2020 года. Таким образом, субъекты малого бизнеса уже давно понимали, что этот режим отменят».

При этом экономист отметил, что крупный бизнес законодательно был не вправе применять ЕНВД по причине физических ограничений — не свыше 100 чел. в штате, но по факту использовал его с помощью «дробления бизнеса» по установленным законодательством видам деятельности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что правительство РФ выбрало крайне неудачное время для отмены единого налога на вменённый доход (ЕНВД).

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