Москва, , 13:58 — REGNUM В экономике РФ складывается ситуация, которая называется «рецессионный разрыв». Об этом 24 июля корреспонденту ИА REGNUM рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала новость о том, что в РФ во II квартале 2020 года в России индекс потребительской уверенности (ИПУ) граждан упал до отметки минус 30%.

«Люди, не понимая, что будет дальше, начинают формировать свои резервы, вводить более жёсткие личные бюджетные правила, ограничивать контактные виды экономической деятельности, тем самым ещё больше ограничивая предъявляемый спрос, — сказала Лебединская. — Уровень тревожности усугубляет лето, когда для большинства «контактных» видов деятельности наступает низкий сезон. Снижение совокупного спроса снижает и индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ, который в мае 2020 года вырос до 35,9 пункта против 12,2 пункта в апреле. Положительная динамика всё равно недостаточна, чтобы констатировать оживление (для этого необходимо, чтобы значение индекса было выше 50 пп.), но она есть».

По словам Лебединской, сейчас складывается ситуация, которая в экономике называется «рецессионный разрыв», то есть формируется некая дельта между потенциальным и реальным спросом, а сбережения, соответствующие уровню полной занятости, превышают потребности в инвестировании.

«В этой ситуации текущие расходы на товары и услуги низкие, ведь население предпочитает большую часть расходов сберегать. Это сопровождается спадом промышленного производства и снижением уровня занятости, и впоследствии с учетом эффекта мультипликатора приведёт к тому, что сокращение занятости в той или иной сфере производства повлечёт за собой вторичное и последующее сокращение занятости и доходов в экономике», — пояснила экономист.

Единственный выход, по ее мнению, это стимулирование совокупного спроса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России во II квартале 2020 года индекс потребительской уверенности (ИПУ) граждан упал на 19%.