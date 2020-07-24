Саратов, , 15:00 — REGNUM В течение месяца с 1 августа будет курсировать поезд сообщением Саратов — Имеретинский курорт. Об этом сообщает пресс-служба приволжской железной дороги.

Поезд до 30 августа будет отправляться из Саратова в 23:06 (мск) 1-го и 3-го августа, а также с 6−28 августа по четным дням. В обратном направлении — в 20:01 (мск) 3-го и 5-го августа, а также с 8−30 августа по четным дням. Время в пути из Саратова до черноморского курорта составит 34 часа 38 минут, обратно — 32 часа 49 минут.

Проследовать этим поездом смогут жители Волгограда, Краснодара, Туапсе, Сочи и Адлера. Отличием от маршрутов прошлых лет станет остановка на станции Волгодонска Ростовской области.

В пресс-службе напомнили, что в поездах дальнего следования в период пандемии приняты необходимые меры безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, новый железнодорожный маршрут дальнего следования с 20 июля проходит через территорию Саратовской области. Прямой поезд в Крым сообщением Вологда — Симферополь отправляется раз в три дня и следует через города: Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пенза, Ртищево, Поворино, Ростов-на-Дону.

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