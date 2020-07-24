Казань, , 13:57 — REGNUM За 6 месяцев 2020 года в консолидированный бюджет Татарии поступило налоговых и неналоговых доходов 105,2 млрд рублей, что меньше аналогичного уровня прошлого года на 31,6 млрд рублей, или на 23%. Об этом сообщил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на совещании по итогам исполнения консолидированного бюджета РТ за 1 полугодие 2020 года и задачам на 2020 год.

В бюджет республики поступило налоговых и неналоговых доходов 84,7 млрд рублей, что меньше аналогичного уровня прошлого года на 30 млрд рублей (или на 26%).

Основным фактором снижения доходов бюджета республики является резкое снижение поступлений по налогу на прибыль — более чем в два раза. За 6 месяцев он поступил в объеме 24,7 млрд рублей, со снижением на 25,2 млрд рублей.

Крупными предприятиями в бюджет РТ уплачено 10,0 млрд рублей, что меньше соответствующего периода прошлого года на 21,5 млрд рублей.

Акцизы в консолидированный бюджет поступили в сумме 16,9 млрд рублей, в бюджет республики — 16,5 млрд рублей.

Особо значимый для бюджетов всех уровней налог на доходы физических лиц за отчетный период поступил в консолидированный бюджет республики в сумме 34,9 млрд рублей, в том числе в бюджет республики — 24,0 млрд рублей, в местные бюджеты — 10,9 млрд рублей.

Объем поступлений местных бюджетов в целом составил 20,5 млрд рублей с отставанием на 1,6 млрд рублей (или на 7%).

Земельный налог поступил в сумме 3,5 млрд рублей со снижением к аналогичному периоду прошлого года на 276 млн рублей (или на 7%).

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 2,4 млрд рублей, что ниже поступлений прошлого года на 12%.

Несмотря на ограниченность в бюджетных средствах, местные бюджеты в полном объеме обеспечены межбюджетными трансферами, это 31,5 млрд рублей.

Введение режима финансирования только первоочередных расходов позволило обеспечить своевременную выплату заработной платы, всех социальных пособий, были оплачены текущие расходы бюджетных учреждений. В результате расходы консолидированного бюджета на 1 июля составили 164 млрд рублей с исполнением плана на 44%, бюджета республики — 145,5 млрд рублей.

Глава региона Рустам Минниханов рассчитывает, что в сегодняшних непростых условиях коллективы финансовых, казначейских и налоговых органов будут трудиться с полной отдачей, и призвал принять все меры по мобилизации доходов в бюджет в запланированных объемах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество российских регионов с дефицитом бюджета выросло вдвое с 2019 года, а сумма накопленного дефицита увеличилась более чем в десять раз.

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