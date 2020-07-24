Оренбург, , 13:53 — REGNUM В Оренбургской области на 23 июля аграрии намолотили 912,2 тыс. тонн зерна. Валовой сбор зерна ожидается в пределах 2,8 млн тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минсельхозе.

По данным ведомства, этого объема достаточно для внутреннего потребления, а также для продажи. Планируется засыпать 488,7 тыс. тонн семян, 548,6 тыс. тонн фуража, 177,4 тыс. тонн для собственного потребления и натуроплаты, а также 1 584,3 тыс. тонн товарного зерна для реализации.

Добавим, Оренбургская область вошла в число регионов с высокой средней урожайностью. Специалисты считают, что на высокий показатель повлияло активное применение минудобрений.

Напомним, в 2019 году в Оренбуржье собрано 2 млн 111 тысяч тонн зерна.

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