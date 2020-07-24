Москва, 24 июля 2020, 13:43 — REGNUM Скорее всего, в ближайшее время Минфин достигнет 90-процентной собираемости налогов, полагает старший научный сотрудник Лаборатории исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Сергей Белев. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя планы Минфина РФ довести собираемость налогов до 99% к 2024 году.
Как добавил эксперт, в настоящее время проводятся эксперименты по внедрению новых налоговых режимов, и есть вероятность, что платившие по старым режимам перейдут на специальные режимы, снизив себе нагрузку.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владимир Гамза заявил, что власти РФ обескровили экономику страны, изымая из нее огромные средства с помощью налогов.