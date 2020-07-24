Москва, , 13:43 — REGNUM Скорее всего, в ближайшее время Минфин достигнет 90-процентной собираемости налогов, полагает старший научный сотрудник Лаборатории исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Сергей Белев. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя планы Минфина РФ довести собираемость налогов до 99% к 2024 году.

«Не совсем ясна методика подсчетов Минфина, есть ведь разные способы измерения, — сказал Белев. — Если использовать стандартные показатели, более вероятно достижение 90% собираемости. У ФНС появились технические возможности, и они могут подтвердить, что собираемость НДС за последние годы росла. Сейчас в планах у ФНС повысить собираемость НДФЛ и страховых взносов именно за счет сверки и доступа к счетам. Налоговое администрирование пошло по пути реализации идеи контроля третьей стороны, когда вы можете за счет контрагентов сверять показания, которые дает налогоплательщик. Некоторые контрагенты, правда, находятся «в тени», однако это небольшие объемы».

Как добавил эксперт, в настоящее время проводятся эксперименты по внедрению новых налоговых режимов, и есть вероятность, что платившие по старым режимам перейдут на специальные режимы, снизив себе нагрузку.

«Тогда непонятно, как будет учитываться показатель собираемости», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владимир Гамза заявил, что власти РФ обескровили экономику страны, изымая из нее огромные средства с помощью налогов.