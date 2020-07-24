Лондон, 24 июля 2020, 13:42 — REGNUM Последствия вызванного пандемией коронавирусной инфекции кризиса могут ощущаться до середины следующего года, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 24 июля во время визит медицинского учреждения, сообщает Reuters.
Напомним, на данный момент в Великобритании выявлено почти 314 тыс. случаев заражения, жертвами пандемии в стране стали более 45,5 тыс. человек. С 24 июля в стране вводится обязательное ношение масок при посещении магазинов и других учреждений.