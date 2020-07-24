Бишкек, , 13:37 — REGNUM Вице-премьер-министр Киргизии Аида Исмаилова встретилась с заместителем директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальей Пшеничной и группой российских медицинских специалистов под руководством замглавы минздрава Башкирии Евгения Кустова.

Российская делегация передала министерству здравоохранения Киргизии тест-системы для выявления зараженных коронавирусной инфекцией, основанные на методе полимеразной цепной реакции, и реагенты к ним на 50 тысяч исследований.

Также в ходе встречи стало известно о том, что прилетевшие в Киргизию российские реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи и отоларингологи посетят регионы республики и примут непосредственное участие в лечении больных, у которых подтвердился диагноз «COVID-19», и проведут для киргизстанских коллег вебинары, делясь имеющимся опытом борьбы с коронавирусом.