Москва, , 13:33 — REGNUM Правительству РФ следует отойти от политики срочного «латания дыр» и улучшить саму структуру экономики, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM. По мнению Колганова, если посмотреть на итоги работы экономики РФ за май и июнь, то можно увидеть, что добыча нефти упала на 18%, в целом добыча полезных ископаемых — на 14%, а общий объем промышленного производства сократился на 9%. При этом объем производства в обрабатывающей промышленности сократился только на 6%. Это, как полагает экономист, наглядная иллюстрация того, где у РФ находится самая уязвимая точка. И это сырьевой сектор. Поэтому Колганов призывает развивать обрабатывающую промышленность и высокотехнологичные сектора, так как обрабатывающая промышленность оказалась более устойчивой.

«В свое время в Японии для того, чтобы поддержать производство в высокотехнологичных секторах, прибегли к политике, которая означала принудительный демонтаж устаревшего оборудования, — рассказал Колганов. — То есть вводятся жесткие нормативы по правилам эксплуатации оборудования, и устаревшее оборудование с невысокими техническими характеристиками просто запрещается к эксплуатации. Хочешь или не хочешь, но заменяй. Принудительная модернизация. И такая политика в Японии работала. Мы можем применять нечто похожее. Тем более что в РФ крайне высок возраст установленного оборудования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Юрия Крупнова, восстановительный рост экономики РФ не обеспечит выхода на нормальные темпы промышленного роста.

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