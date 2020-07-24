Уфа, , 14:27 — REGNUM В развитие придорожного сервиса в Башкирии планируют инвестировать свыше трех млрд рублей. Об этом 23 июля сообщил в ходе совещания в правительстве региона заместитель председателя государственного комитета республики по торговле и защите прав потребителей Валерия Белов, заявление которого обнародовала пресс-служба республиканского правительства.

По его словам, в настоящий момент чиновники ведут переговоры с предприятиями, которые намереваются построить около 25 объектов придорожного сервиса, при этом общий объем инвестиций составит свыше трех млрд рублей. Помимо этого, идет работа с муниципальными образованиями по подбору земельных участков, отметил Белов.

По словам первого заместителя премьер-министра правительства региона Андрея Назарова, развитие придорожного сервиса стало особо актуальным из-за проведения в следующем году в Башкирии IV Всемирной Фольклориады.

Сообщается, что руководству крупнейших компаний, которые работают в Башкирии, было поручено улучшить условия на автозаправочных станциях.

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