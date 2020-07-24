Сеул, , 13:44 — REGNUM В 2019 году товарооборот между КНДР и другими странами мира (за исключением Южной Кореи) вырос на 14,1%, до $3,24 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные представителей Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (KOTRA).

По их словам, экспорт товаров из Северной Кореи вырос на 14,4%, до $280 млн, а импорт — на 14,1%, до $2,97 млрд. Торговый дефицит КНДР составил $2,69 млрд, что на 14,1% по сравнению с годом ранее.

Известно, что крупнейшим торговым партнером КНДР является Китай. В прошлом году товарооборот между странами вырос на 13,6%, до $3,09 млрд. В первую десятку торговых партнёров вошли Россия, Вьетнам, Индия, а также Вьетнам, ЮАР и Нигерия.