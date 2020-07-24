Москва, , 13:20 — REGNUM Нефть Brent в пятницу снижается второй день подряд, торгуется вблизи уровня $43 за баррель. В рамках техники ближайшим уровнем поддержки является $42,37 за баррель, куда и может двинутся актив сегодня. Об этом 24 июля сообщил ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По его словам, «давление» на нефтяные цены оказали данные минэнерго США о росте запасов нефти в стране почти на 4,9 млн баррелей. Помимо этого, наблюдается снижение спроса на нефть в связи с ростом случаев заболевания COVID-19 в США и возможными экономическими проблемами.

Капустянский отметил, что негативное влияние на нефть также оказывает рост напряженности в отношениях между США и Китаем, представляющие еще одну угрозу для восстановления мировой экономики. Однако с точки зрения среднесрочных перспектив сценарий остается неизменным.

По его словам, ожидается рост котировок в район диапазона $45 — $46 за баррель, где, вероятно цены стабилизируются. Сильным стимулом для подъема нефтяных котировок станет ввод в эксплуатацию вакцины от коронавируса. Сейчас разработчики фактически вышли на финишную прямую в ее разработке и внедрении.