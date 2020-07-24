Каир, , 13:22 — REGNUM С 26 июля в Египте продлят время работы кафе, ресторанов и торговых центров. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства Египта.

В соответствии с заявлением, кафе и рестораны будут работать с 10:00 вечера до полуночи на 50% мощности. Часы работы магазинов, в том числе торговых центров, были продлены до 22:00 вечера, говорится в заявлении.

Напомним, что на начальном этапе снятия карантинных мер, введенных для предотвращения распространения коронавируса, в Египте были сокращены рабочие часы кафе, ресторанов и магазинов с целью ограничения общественных собраний.