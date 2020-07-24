Бишкек, , 13:14 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов поручил фонду обязательного медстрахования в срочном порядке подготовить документацию для покупки автомобилей скорой помощи на деньги, поступившие в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения в рамках проекта «Безопасный город».

На эти цели планируется потратить 145 млн сомов (134,5 млн рублей).

Сколько именно спецмашин для киргизстанских медицинских учреждений будет приобретено на эти денежные средства, в правительстве не уточнили.

ИА REGNUM напоминает, что в 4 сентября 2018 года госкомитет информтехнологий и связи Киргизии провел тендер на приобретение услуг по проекту «Безопасный город», предусматривающий установку системы фото‑ и видеофиксации нарушений ПДД и иных правонарушений. Победителем конкурса стала российская компания «Концерн радиостроения ВЕГА».

Проект «Безопасный город» начал работать в киргизской столице с 12 февраля 2019 года.