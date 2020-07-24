Керчь, Крым, , 13:14 — REGNUM Малый ракетный корабль проекта 22 800 «Циклон» Керченского судостроительного завода «Залив» спущен на воду, церемония состоялась 24 июля.

«В новейшей истории завода — это третий спуск по-настоящему законченного корабля. Настоящий боевой корабль мы сегодня отправляем навстречу своей стихии. И до конца года корабль придет на испытания. Первый построенный нами корабль благополучно проходит испытания сейчас», — цитирует директора предприятия Игоря Обрубова «Крыминформ».

В стадии строительства на заводе находятся ещё два судна данного проекта, «Амур» и «Аскольд».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля на Керченском заводе «Залив» состоялась церемония закладки двух универсальных десантных кораблей проекта 23 900. В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин, который также встретился с сотрудниками предприятия.