Москва, , 13:10 — REGNUM Конец недели отмечен некоторым ослаблением позитивных настроений, царивших на финансовых рынках в последние дни. Об этом 24 июля сообщил ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

По его словам, это связано с новым обострением напряжённости в отношениях Китая и США. Китай закрывает консульство США в г. Ченду в ответ на запрет на работу его консульства в Техасе. Такие проявления конфронтации, как и резкие высказывания сторон, заставляют сомневаться в перспективах устойчивости торгово-тарифных соглашений двух стран. Этот фактор неопределённости приостановил рост рисковых активов, что неблагоприятно для нефти и рубля.

В частности, отметил эксперт, баррель Brent c пика недели в 44,9 дол. подешевел до уровня 43,6 дол. Доллар поднялся с недавнего минимума 70,5 руб. к рубежу 71,5 руб. Однако это движение ограничено, поскольку участники рынка ждут основное событие пятницы. Это решение ЦБ России по ключевой процентной ставке. Предполагается её снижение с нынешних 4,5% до 4,25% или 4%. В зависимости от этого и сопровождающих заявлений регулятора может быть подвижка в курсе рубля.

В связи с данными обстоятельствами наиболее вероятный диапазон движения курса на 24 июля: 70,9 — 72,1руб/дол., отметил он.